Белгород, 18 мая, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Линия электропередач была повреждена при обстреле села Безымено в Белгородской области со стороны Украины. Об этом 18 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Глава Белгородской области уточнил, что кроме повреждения ЛЭП, были незначительно повреждены жилые постройки — в основном, нарушено остекление. Восстановление линии электропередач начнётся утром, восстановление построек с завтрашнего дня.

По словам Гладкова, на место обстрела выедет его заместитель Владимир Базаров и сделает оценку нанесённого ущерба.

«Самое главное, чтобы все были живы и здоровы, а с остальными проблемами, конечно, справимся», — добавил губернатор региона.

Кроме того, Гладков сообщил о состоянии здоровья пострадавшего во время одного из предыдущих обстрелов. Губернатор отметил, что жизни пострадавшего ничего не угрожает, ему была проведена операция, он чувствует себя удовлетворительно.