Кувандык, Оренбургская область, , 07:44 — REGNUM В городе Кувандыке Оренбургской области жителей напугала граната, обнаруженная на улице. Впоследствии выяснилось, что это муляж. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

Муляж гранаты Ф-1 Управление Росгвардии по Оренбургской области

Подозрительный предмет нашли возле ограды предприятия. О потенциально опасной находке оперативно проинформировали правоохранителей. Были предприняты меры для обеспечения безопасности граждан.

Специалисты группы разминирования ОМОН «Кобра» Управления Росгвардии по Оренбургской области после осмотра находки сделали заключение, что обнаружен макет боевой гранаты Ф-1. Он безопасен. Для дальнейшего разбирательства муляж передан сотрудникам полиции.