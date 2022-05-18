Барнаул, 18 мая, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 18 мая, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (267 913 человек, + 71 за сутки) выздоровел 258 451 человек (+39 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Также известно, что за всё время в крае погиб 8631 пациент с коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек. При этом утверждается, что за последние сутки скончались двое пациентов. Проходят лечение 962 (+68 за последние сутки). Число тестирований сократилось с 5015 до 4908 (на 107 меньше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 843 (+3 за последние сутки) и 217 659 (+66 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 54 (-2 за сутки). Из них 18 подключены к аппарату ИВЛ (-3 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 40 930 зараженных коронавирусом среди детей (+16 за последние сутки).

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