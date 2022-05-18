США готовы «поощрить» Венесуэлу снятием нефтяных санкций
Вашингтон, 18 мая, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Вашингтон допускает снятие с Венесуэлы односторонних нефтяных санкций в случае сотрудничества со стороны Каракаса и его успешных переговоров с оппозицией. Об этом со ссылкой на источники 17 мая сообщает газета The Washington Post.
Отмечается, что американская компания Chevron получила лицензию на ведение с Венесуэлой переговоров о потенциальной будущей деятельности, которая «является первым в серии шагов по снятию нефтяных санкций, в зависимости от сотрудничества» правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом данная лицензия не предполагает работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.
По мнению издания, данное решение вашингтонской администрации является попыткой «вбить клин между Венесуэлой и её близким союзником Россией, одновременно решая проблему резкого роста цен» на нефть и другие энергоносители.
Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтверждает возобновление операций для американских и европейских нефтяных компаний на территории Боливарианской Республики.
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