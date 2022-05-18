Оренбург, 18 мая, 2022, 07:34 — ИА Регнум. В Оренбурге в рамках акции «Ночь музеев» горожане и гости смогут попробовать купеческий чай, примерить костюм сармата и козьи шляпки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в минкультуры региона.

kultura. orb.ru Акция «Ночь музеев»

Акция пройдёт 21 мая. Главной темой станет «Мода на традиции». В Оренбуржье запланировано около 60 мероприятий.

В Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее продемонстрируют редкую коллекцию казачьих сарафанов XIX — начала XX века. Посетители смогут побывать в «Оружейной кладовой». Во внутреннем дворике музея, который имеет название «Эссен», участникам акции предложат пройти на купеческую веранду и попробовать самый настоящий купеческий чай, примерить костюм сармата и пострелять из лука, а ровно в полночь посетить таинственную театрализованную экскурсию «Тёмная история в стиле ампир».

В галерее «Оренбургский пуховый платок» состоится открытие выставки XX век в платке». Здесь же можно будет примерить невероятные козьи шляпки.