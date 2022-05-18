Варшава, , 07:30 — REGNUM Сумма в размере €2 млрд, которая была выделена Евросоюзом в качестве военной помощи Украине, крайне мала. Об этом 17 мая заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак на пресс-конференции по итогам встречи глав оборонных ведомств ЕС.

Мариуш Блащак Premier.gov.pl

Он считает, что такого же мнения придерживаются и другие европейские страны. Блащак напомнил, что половина выделенных на эти нужды средств приходится на Польшу.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая газета The Washington Post распространила информацию о том, что с начала российской специальной операции объем военной помощи Киеву со стороны США составил $3,8 млрд.

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