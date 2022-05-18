Оренбург, , 07:23 — REGNUM В Оренбурге перед открытием канатной дороги на объекте провели учения по спасению людей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Учения на канатной дороге пресс-служба администрации Оренбурга

Спасатели на учениях эвакуировали людей с использованием альпинистского оборудования. Тренировка прошла успешно. Сотрудники городской аварийно-спасательной службы продемонстрировали последовательность и слаженность действий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, канатную дорогу, расположенную в районе пешеходного моста через реку Урал, планируют открыть в конце мая. Стоимость поездки в одну сторону составит 120 рублей.

Осенью прошлого года был завершён капитальный ремонт объекта. Однако запуск отсрочили из-за отсутствия квалифицированного персонала и утверждённых тарифов на перевозки.

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