Оренбург, 18 мая, 2022, 07:23 — ИА Регнум. В Оренбурге перед открытием канатной дороги на объекте провели учения по спасению людей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

пресс-служба администрации Оренбурга Учения на канатной дороге

Спасатели на учениях эвакуировали людей с использованием альпинистского оборудования. Тренировка прошла успешно. Сотрудники городской аварийно-спасательной службы продемонстрировали последовательность и слаженность действий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, канатную дорогу, расположенную в районе пешеходного моста через реку Урал, планируют открыть в конце мая. Стоимость поездки в одну сторону составит 120 рублей.

Осенью прошлого года был завершён капитальный ремонт объекта. Однако запуск отсрочили из-за отсутствия квалифицированного персонала и утверждённых тарифов на перевозки.