Ульяновск, , 07:22 — REGNUM В Ульяновске последний звонок будут праздновать на открытых площадках и в разное время. Это делается для обеспечения безопасности, сообщает администрация областного центра.

Колокольчик для первого и последнего звонка в школе Александр Погожев © ИА REGNUM

Последний звонок в городских школах прозвенит 25 мая для более чем 7,5 тыс. учащихся: выпускаются 2520 одиннадцатиклассников и 5140 девятиклассников.

В Ульяновске в этот день состоятся праздничные концерты, театрализованные представления, школьные капустники, классные часы, посещения парков и скверов города, прогулки на теплоходе по Волге и другие мероприятия.

Начальник управления образования Светлана Куликова отмечает, что торжественные мероприятия состоятся «на открытых площадках, по параллелям и в разное время» для «обеспечения безопасности ребят». В мэрии добавляют, что во время проведения последнего звонка будет организовано дежурство правоохранителей, охранных предприятий и сотрудников школ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области после стрельбы в детском саду начались комплексные внеплановые проверки систем безопасности, уделяя особое внимание организации пропускного режима. Также инициирована комиссионная проверка ранее присвоенных детским садам и школам категорий безопасности. Дополнительно рассматривается вопрос финансирования мероприятий по обеспечению защищённости.