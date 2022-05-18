Листвянка, Иркутская область, 18 мая, 2022, 07:18 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области 18 мая сообщает о пожаре в пос. Листвянка. Горит цех по розливу воды. К тушению привлечены 22 человека и 7 единиц техники. Самостоятельно эвакуировались 15 человек. Пострадавших нет.

Софья Бунтовская ИА REGNUM Китайская экспансия в Листвянке

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Предварительная площадь 100 квадратных метров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Листвянку называют «воротами Байкала». Многочисленные турбазы и гостиницы там стали появляться после введения антироссийских санкций и удешевления российской валюты. В основном землю под незаконные постройки приобретают граждане Китая.

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