В Приангарье горит цех по розливу воды
Листвянка, Иркутская область, 18 мая, 2022, 07:18 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области 18 мая сообщает о пожаре в пос. Листвянка. Горит цех по розливу воды. К тушению привлечены 22 человека и 7 единиц техники. Самостоятельно эвакуировались 15 человек. Пострадавших нет.
Софья Бунтовская ИА REGNUM
Китайская экспансия в Листвянке
Предварительная площадь 100 квадратных метров.
Как уже сообщало ИА REGNUM, Листвянку называют «воротами Байкала». Многочисленные турбазы и гостиницы там стали появляться после введения антироссийских санкций и удешевления российской валюты. В основном землю под незаконные постройки приобретают граждане Китая.
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