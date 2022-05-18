Оренбург, 18 мая, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В центре Оренбурга на дороге, которую недавно ремонтировали в рамках нацпроекта, провалился асфальт. Место провала на ул. Володарского огородили, сообщили в пресс-службе мэрии.

пресс-служба администрации Оренбурга photo 2022-05-18 08-10-36

Специалисты проводят обследование участка для выяснения причины провала. Предположительно, асфальт мог провалиться из-за подмытия грунта подземными водами. Оказалось, что ливневый коллектор имеет дефект. Он выявлен глубоко под дорогой, ниже той отметки, на которую опускались при проведении капитального ремонта ул. Володарского.

Напомним, капитальный ремонт улицы Володарского проводился в 2021 году. Обновлённую улицу открыли в ноябре.