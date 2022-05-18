Москва, , 07:12 — REGNUM В Кремле уже ведётся подготовка к проведению прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» City-yaroslavl.ru

«У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», — сказал Песков.

Он отметил, что между прямой линией и посланием Федеральному собранию нет связи, поскольку их достаточно просто развести по временным интервалам.

При этом Песков снова отметил, что на сегодняшний день дата послания Путина Федеральному собранию отсутствует.