Москва, , 07:10 — REGNUM Проведение прямой линии с президентом России Владимиром Путиным планируется и в 2022 году, заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, проведение мероприятия уже запланировано. Также Песков добавил, что ведется предварительная подготовка к проведению прямой линии с российским лидером. Тем не менее сроки проведения прямой линии пока не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проводилась 30 июня 2021 года. В ходе мероприятия российский лидер ответил на более чем 70 вопросов. Эфир продолжался чуть менее четырех часов.