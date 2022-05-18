Петропавловск-Камчатский, , 07:52 — REGNUM В рамках рабочей поездки в Камчатский край полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил недавно созданный музей истории крупной рыбодобывающей компании «Океанрыбфлот», встретился с организаторами и выпускниками проекта по подготовке кадрового резерва для особо охраняемых природных территорий России «Школа защитников природы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Камчатка Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Путин позвал всех на Камчатку

Проект «Школа защитников природы», не имеет аналогов в России, он направлен на формирование бережного отношения к уникальным природным богатствам Камчатки.

Школа работает на базе Кроноцкого заповедника. Это совместный образовательный проект Минприроды России, заповедника, краевого правительства и Ассоциации особо охраняемых природных территорий Камчатского края. Инициатором создания «Школы защитников природы» был Юрий Трутнев.

Обучение в Школе прошли уже 356 человек из разных регионов России.

На встрече организаторы и выпускники представили полпреду проекты по защите окружающей среды.

«Хочу поблагодарить организаторов школы и выпускников за то, что они взяли на себя эту работу хотя бы на какую-то часть своей жизни. Я абсолютно уверен в том, что Россия — это самая прекрасная страна в мире, а фактически глобальный резерв чистой природы — бескрайних лесов, рек, океанов. Все это надо охранять, все это надо использовать гармонично», — сказал Юрий Трутнев.

Как рассказал директор Кроноцкого государственного заповедника Пётр Шпиленок, следующим шагом в развитии «Школы защитников природы» может стать масштабирование проекта в других регионах.

«Вне всякого сомнения, сохранять природу надо во всех регионах России и во всём мире. Нам нужно культивировать бережное отношение к природе. Место первой «Школы защитников природы» выбрано не случайно. Камчатка — уникальное место и в нашей стране, и во всём мире. Если Россия — это глобальный резерв чистой природы, то Камчатка — это совсем отдельная территория на карте Российской Федерации», — резюмировал полпред президента.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» 20 апреля рекомендовал всем, кто ещё не был на Камчатке, посетить этот регион.