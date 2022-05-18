Чита, , 07:08 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 18 мая 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 168 558 (+23 за минувшие сутки). Вместе с тем 165 683 пациента (+42 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число жертв составляет 2675 человек (+1 за сутки).

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 22 человека находится в тяжелом состоянии (-1 за сутки), один (-1 за сутки) подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 341 забайкалец скончался от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 334 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

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