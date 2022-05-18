Вашингтон, 18 мая, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Встречу, посвященную ситуации в Йемене, провел в Вашингтоне с йеменским министром иностранным дел Ахмедом Авадом бен Мубараком американский госсекретарь Энтони Блинкен, 17 мая сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Глава Госдепа подтвердил приверженность Соединенных Штатов поддержке прекращения конфликта в указанной арабской стране. Кроме того, он отметил, что США выступают за «стабильное, безопасное и процветающее будущее йеменского народа».

Блинкен и Мубарак также обсудили американскую поддержку в обеспечении и закреплении перемирия в Йемене под эгидой ООН. Госсекретарь заострил внимание на важности того, чтобы через спорные районы страны была обеспечена возможность свободного передвижения людей и перемещения товаров, поскольку «сотни тысяч мирных граждан страдают от условий, схожих с осадой».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая йеменские хуситы (движение «Ансар Аллах») назвали условия для прекращения блокады города Таиз, который контролируется правительством Йемена.