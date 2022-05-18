Тегеран, , 09:28 — REGNUM 17 мая начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече в Душанбе подчеркнули необходимость совместных усилий Ирана и Таджикистана по установлению мира и безопасности в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран и Таджикистан © ИА REGNUM

Багери встретился с президентом Таджикистана на второй день своего визита в Душанбе.

Выступая в ходе встречи, президент Рахмон отметил, что историческая общность и схожий язык, используемый двумя народами, предоставили уникальный шанс для дальнейшего укрепления двусторонних отношений в военной, культурной, политической и экономической областях.

Ссылаясь на открытие иранского завода по производству беспилотных летательных аппаратов в Таджикистане, он подчеркнул, что вооруженные силы его страны приветствуют любой вид оборонного и военного сотрудничества с Ираном.

Тем временем иранская сторона сослалась на стратегическое положение Ирана и Таджикистана в регионе и заявила, что расширение военного сотрудничества занимает важное место в повестке дня Тегерана.