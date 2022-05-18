Тегеран, 18 мая, 2022, 09:29 — ИА Регнум. 17 мая министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Исламская Республика готова к экспорту медицинской, сельскохозяйственной, а также промышленной продукции в Гану. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Mfa.gov.ir Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Министр иностранных дел сделал это заявление во время встречи в Тегеране с министром туризма, искусства и культуры Ганы Ибрагимом Мохаммедом Авалом.

Коснувшись обеспокоенности африканских стран распространением терроризма на континенте, Амир Абдоллахиан отметил, что Иран готов поделиться опытом с Ганой в борьбе с терроризмом.

Министр Ганы, со своей стороны, приветствовал оказанную Ираном поддержку в областях сельского хозяйства, здравоохранения и образования, призвав к дальнейшему сотрудничеству в других областях, таких как транспорт и логистика.

Он отметил, что запуск прямого рейса между Ираном и Ганой может способствовать развитию туризма между двумя странами.

Министр Ганы отправился в Иран для участия в 7-м заседании Совместной ирано-ганской комиссии по сотрудничеству.