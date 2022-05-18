Тегеран, 18 мая, 2022, 10:04 — ИА Регнум. 17 мая между Ираном и Кубой в кулуарах Совместного заседания экономической комиссии двух стран в Тегеране была подписана дорожная карта соглашения о бартерной торговле. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Соглашение было подписано между заместителем министра промышленности Ирана по коммерческим вопросам Мохаммадом Садеком Мофаттех и прибывшим с визитом заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом.

В церемонии подписания также приняли участие высокопоставленные должностные лица Организации содействия торговле Ирана (TPO).

Куба является одним из основных производителей зерна, а также считается крупным рынком сбыта иранских товаров в Центральной и Латинской Америке.

15−17 мая в Тегеране состоялось 18-е заседание Ирано-кубинской совместной экономической комиссии, направленной на активизацию и укрепление делового взаимодействия между двумя государствами.