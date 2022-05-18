Веллингтон, , 07:03 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 9570 случаев локального распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

Из них 3297 зараженных выявили в городе Окленде, где по-прежнему располагается крупнейший очаг распространения COVID-19 в стране. Также случаи заражения выявлены во всех регионах Новой Зеландии. Кроме того, еще 91 инфицированного выявили на границе при въезде на новозеландскую территорию.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 425 пациентов с коронавирусной инфекции. Из них девять находятся в отделениях интенсивной терапии.

Всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 1 066 062 носителей SARS-CoV-2. От осложнений COVID-19 в стране умерли 1017 человек.