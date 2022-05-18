Тегеран, 18 мая, 2022, 09:43 — ИА Регнум. 17 мая новоназначенный посол Ирана в Багдаде Мохаммад-Казем Аль-Садек вручил свои верительные грамоты президенту Ирака Бархаму Салиху. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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Во время встречи с новым послом Ирана президент Ирака подчеркнул необходимость укрепления двусторонних отношений, а также регионального и международного сотрудничества в борьбе с общими угрозами, такими как терроризм и изменение климата.

Новоназначенный посол, в свою очередь, подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления отношений между Ираном и Ираком во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Аль-Садек сделал это заявление во время встречи с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном, когда вручал иракскому министру копию своих верительных грамот.

Ссылаясь на некоторые проблемы, разделяемые двумя странами, такие как изменение климата и его последствия, новый посол подчеркнул, что решение таких вопросов требует большего диалога и сотрудничества между Ираном и Ираком на региональном уровне.

Министр иностранных дел Ирака, со своей стороны, заявил, что Ирак верит в дальнейшую активизацию диалога между двумя странами для решения общих проблем.

Хусейн также пожелал успехов Аль-Садеку во время его пребывания на посту нового посла Ирана в Ираке.