Токио, 18 мая, 2022, 07:02 — ИА Регнум. План сброса очищенной от радиации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», разработанный энергетической корпорацией Tokyo Electric Power (TEPCO), утвердил правительственный комитет по контролю за атомной энергетикой Японии. Об этом 18 мая сообщает телеканал NHK.

Democraticunderground.com АЭС «Фукусима-1»

Отмечается, что вода через тоннель под дном океана будет отводиться от побережья на расстояние примерно одного километра. Очищенная вода будет поступать в море в районе, где запрещено рыболовство, что сделано с целью снизить для местных рыбаков репутационные риски.

Операцию по сбросу очищенной от радиации воды корпорация планирует начать весной 2023 года.

С 18 по 20 мая в Японии с официальным визитом находится директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который также совершит поездку в префектуру Фукусима.

Как сообщало ИА REGNUM, МАГАТЭ положительно оценило работы по подготовке Японии к сбросу очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан.