Правительство Японии утвердило план сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
Токио, 18 мая, 2022, 07:02 — ИА Регнум. План сброса очищенной от радиации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», разработанный энергетической корпорацией Tokyo Electric Power (TEPCO), утвердил правительственный комитет по контролю за атомной энергетикой Японии. Об этом 18 мая сообщает телеканал NHK.
Отмечается, что вода через тоннель под дном океана будет отводиться от побережья на расстояние примерно одного километра. Очищенная вода будет поступать в море в районе, где запрещено рыболовство, что сделано с целью снизить для местных рыбаков репутационные риски.
Операцию по сбросу очищенной от радиации воды корпорация планирует начать весной 2023 года.
С 18 по 20 мая в Японии с официальным визитом находится директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который также совершит поездку в префектуру Фукусима.
Как сообщало ИА REGNUM, МАГАТЭ положительно оценило работы по подготовке Японии к сбросу очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан.