Тегеран, 18 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. 17 мая министр финансов и экономики Ирана Эхсан Хандузи и заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас провели переговоры в Тегеране. Обе стороны договорились об увеличении торгово-экономических связей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Рикардо Кабрисас, заместитель премьер-министра и специальный посланник президента Кубы, который отправился в Тегеран для участия в 18-м заседании Совместной ирано-кубинской комиссии по экономическому сотрудничеству, встретился с Хандузи и обменялся с ним мнениями по темам, представляющим взаимный интерес.

Министр финансов и экономики Ирана заявил на встрече, что Иран всегда выступал за установление долгосрочных экономических отношений со странами Латинской Америки, особенно с Кубой.

Он отметил, что, согласно истории политического сотрудничества двух стран, Куба особенно всегда представляла особый интерес для Исламской Республики Иран.

Хандузи на встрече подчеркнул необходимость развития экономических отношений между двумя странами в области здравоохранения и сельского хозяйства, призвав к активизации экономических связей между двумя странами.