Тегеран, 18 мая, 2022, 10:50 — ИА Регнум. 17 мая в Душанбе (Таджикистан) состоялось торжественное открытие иранского завода по производству беспилотных летательных аппаратов Ababil 2. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

ИА REGNUM Иран и Таджикистан

В церемонии инаугурации приняли участие прибывший с визитом начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери и министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

Выступая во время церемонии, генерал Багери отметил: «Мы находимся в таком положении, что помимо удовлетворения наших внутренних потребностей, мы можем экспортировать военную технику в союзные и дружественные страны, чтобы помочь повысить безопасность и устойчивость в мире».

Багери и Мирзо на встрече в Душанбе настоятельно призвали к необходимости сотрудничества в борьбе с терроризмом. Оба официальных лица также призвали к проведению совместных военных учений и совершенствованию военной техники.

Багери и Мирзо также обсудили региональное сотрудничество с акцентом на Афганистан.

Кроме того, министр обороны Таджикистана приветствовал планы Ирана по совместному сотрудничеству в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.