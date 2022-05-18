Тегеран, , 09:31 — REGNUM 17 мая директор отдела предотвратимых заболеваний при министерстве здравоохранения Ирана Мохсен Захраи заявил, что Иран входит в число ведущих стран мира по вакцинации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Захраи сделал эти замечания в эксклюзивном интервью корреспонденту IRNA по случаю Всемирной недели вакцинации. Он отметил, что министерство здравоохранения Ирана уже много лет обеспечивает вакцинацией 95% населения страны.

По словам чиновника, ключевой лозунг национального плана вакцинации гласит, что ни один ребенок не должен умирать от болезней, которые можно предотвратить.

Согласно данным IRNA, иранский представитель также отметил, что за последние недели Иран привил от кори около 235 000 иностранцев в возрасте от 9 до 30 лет, проживающих в Исламской Республике.