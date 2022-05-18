Тегеран, 18 мая, 2022, 09:58 — ИА Регнум. 17 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 236, причем четверо иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Еще четыре иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 141 236, сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 352 новых случая заражения COVID-19, при этом 68 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 024 787 пациентов из общего числа 7 228 786 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете приводится, что 768 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 457 151 иранец получил первую дозу вакцины против COVID-19, в то время как57 735 522 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.