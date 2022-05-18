Тегеран, , 09:27 — REGNUM 17 мая официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что расширение НАТО и игнорирование Западом соображений безопасности России являются причинами нынешней ситуации на Украине. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Саид Хатибзаде Https://www.irna.ir/

В интервью информационному агентству Хатибзаде отметил: «Мы думаем, что корень всего, что мы видим сегодня, включая расширение (НАТО) или игнорирование реалий Европы, заключается в игнорировании западными странами политических соображений, соображений безопасности ряда стран, особенно России».

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине, целью которой, как было объявлено президентом Владимиром Путиным, является защита людей, которые в течение восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

Для этого планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, привлечь к ответственности всех нарушителей, ответственных за кровавые преступления против мирного населения на Донбассе.