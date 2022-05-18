Благовещенск, , 06:56 — REGNUM В Приамурье за последние сутки пожарные потушили 11 возгораний сухой растительности на площади более 65 га. Пожары возникали в Благовещенске, Белогорске, Шимановске, Благовещенском, Магдагачинском, Михайловском, Свободненском, Тамбовском районах и Ивановском округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 мая в областном управлении МЧС.

Пал травы Government-nnov.ru

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Высокий IV класс пожарной опасности сохраняется в Октябрьском районе, в Бурейском и Завитинском муниципальных округах

За сутки было проведено 268 профилактических рейдов, в ходе которых было составлено 33 протокола об административной ответственности на граждан за нарушение пожарной безопасности. Всего с начала пожароопасного периода таких протоколов составили уже 1325. Общая сумма штрафов превысила 4,1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Биробиджана жалуются на задымление и запах гари, которые вызваны многочисленными палами сухой растительности.