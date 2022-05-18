Тегеран, 18 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Афганские власти очень заинтересованы в активизации деятельности иранских горнодобывающих компаний в Афганистане, заявил заместитель министра промышленности, шахт и торговли по вопросам добычи и переработки полезных ископаемых. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 17 мая.

Https://www.irna.ir/ Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа)

Согласно официальному сайту министерства, Реза Мохташамипур выступил с речью на встрече с экспертами по горному делу и минеральным ресурсам Афганистана в Кабуле.

Укрепление двустороннего сотрудничества в горнодобывающей промышленности являлось одной из ключевых тем для обсуждения между заместителем министра промышленности Ирана и афганскими экспертами.

«Афганские власти очень заинтересованы в начале деятельности иранских горнодобывающих компаний в Афганистане», — отметил Мохташамипур в ходе мероприятия, нацеленного на укрепление торгово-экономического сотрудничества между двумя братскими государствами.