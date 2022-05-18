Тбилиси, , 15:19 — REGNUM Организация «Международная амнистия» назвала вынесенный судебный приговор руководителю оппозиционного телеканала Нике Гварамии политически мотивированным, сообщает 17 мая грузинский телеканал «Формула».

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении организации говорится, что Гварамия должен быть немедленно освобожден.

«Приговор Гварамии — это жесткое политически мотивированное судебное преследование в ответ на его различные взгляды и критику правительства. Ему грозит провести годы за решеткой, поскольку правительство усиливает меры по подавлению голосов несогласных… Международная амнистия глубоко обеспокоена политическими мотивами, стоящими за этим делом, направленным на подавление свободы выражения мнений», — говорится в зявлении.

Напомним, что Гварамия был признан виновным в крупном хищении и приговорён к реальному тюремному сроку.