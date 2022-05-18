Красноярск, 18 мая, 2022, 06:55 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки потушили 17 лесных пожаров на площади 5,4 тыс. га в десяти муниципалитетах. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 мая в региональном министерстве лесного хозяйства.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

На утро 18 мая в Красноярском крае зарегистрировано 33 лесных пожара на площади 13,6 тыс. га. Угрозы населённым пунктам нет, заверили в минлесхозе.

Возгорания действуют в 18 районах и Тюхтетском муниципальном округе. Огнеборцы уже остановили распространение восьми пожаров на площади 2,7 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, в крае продолжает действовать режим ЧС, введённый из-за пожаров.