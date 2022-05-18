Ульяновск, , 06:54 — REGNUM В Ульяновской области на фоне снижения выявляемых случаев заражения коронавирусом растёт число пациентов, которые переносят болезнь в тяжёлой форме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам работы штаба по комплексному развитию региона.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

Открывая обсуждение, глава региона Алексей Русских проинформировал, что при снижении заболеваемости ковидом «отмечается рост течения болезни в средней и тяжёлой формах». Губернатор призвал жителей вакцинироваться от COVID-19, а тем, кто уже привился, — своевременно проходить ревакцинацию.

По данным управления Роспотребнадзора, в Ульяновской области более 70% пациентов переносят болезнь в лёгкой форме, 13,5% — в средней степени тяжести и у 5,2% болезнь проходит в тяжёлой форме.

Кроме того, есть рост заболевших внебольничной пневмонией — более 18% (в апреле этот показатель составлял 7,4%).

Напомним, неделей ранее (13 мая) заявлялось, что более 80% пациентов с коронавирусом переносят болезнь в лёгкой форме. При этом регистрировался рост заражений среди пожилых граждан.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области привились от ковида более 721 тыс. жителей, в том числе двумя компонентами — 559 тыс. человек. Ревакцинировались свыше 130 тыс. жителей.

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