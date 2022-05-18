Ульяновск, 18 мая, 2022, 06:54 — ИА Регнум. В Ульяновской области на фоне снижения выявляемых случаев заражения коронавирусом растёт число пациентов, которые переносят болезнь в тяжёлой форме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам работы штаба по комплексному развитию региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

Открывая обсуждение, глава региона Алексей Русских проинформировал, что при снижении заболеваемости ковидом «отмечается рост течения болезни в средней и тяжёлой формах». Губернатор призвал жителей вакцинироваться от COVID-19, а тем, кто уже привился, — своевременно проходить ревакцинацию.

По данным управления Роспотребнадзора, в Ульяновской области более 70% пациентов переносят болезнь в лёгкой форме, 13,5% — в средней степени тяжести и у 5,2% болезнь проходит в тяжёлой форме.

Кроме того, есть рост заболевших внебольничной пневмонией — более 18% (в апреле этот показатель составлял 7,4%).

Напомним, неделей ранее (13 мая) заявлялось, что более 80% пациентов с коронавирусом переносят болезнь в лёгкой форме. При этом регистрировался рост заражений среди пожилых граждан.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области привились от ковида более 721 тыс. жителей, в том числе двумя компонентами — 559 тыс. человек. Ревакцинировались свыше 130 тыс. жителей.