Тегеран, 18 мая, 2022, 09:21 — ИА Регнум. 17 мая министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что в отношениях между Исламской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) открыта новая страница. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

В своем твиттере иранский дипломат написал, что в отношениях между Исламской Республикой Иран и Объединенными Арабскими Эмиратами открыта новая глава, при этом Тегеран тепло пожимает руки своим соседям, что «разочаровывает врагов региона».

Ранее министр иностранных дел Ирана встретился в Абу-Даби с новым президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Министр вылетел из Тегерана в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы отдать дань уважения бывшему правителю шейху Халифе Бен Заиду Аль Нахайяну, который скончался в возрасте 73 лет.