Усть-Илимск, Иркутская область, , 06:45 — REGNUM В городе Усть-Илимске Иркутской области в результате столкновения трёх легковых автомобилей погибли два человека, ещё пять пострадали. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла утром 18 мая, около 08:30 по местному времени (03:30 мск).

недалеко от заправочной станции допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Toyota, а затем столкнулся с автомобилем Honda». пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области «Как предварительно установили полицейские, автомобиль Mercedes, двигавшийся по Усть-Илимскому шоссе со стороны левобережной части города в правобережную,допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Toyota, а затем столкнулся с автомобилем Honda».

В результате столкновения погибли две пассажирки автомобиля Toyota. Всего в этом автомобиле находились пять человек, в том числе госпитализированные с травмами женщина-водитель Toyota, девушка-пассажир и девятилетний ребёнок. В больницу также были доставлены водитель и пассажир автомобиля Mercedes.

В настоящее время на месте произошедшего работают сотрудники полиции и представители экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате столкновения пассажирского автобуса с фургоном на дороге в штате Мату-Гросу в Бразилии, у границы с Парагваем и Боливией, погибли 11 человек.

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