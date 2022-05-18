Москва, 18 мая, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Сложный клубок вопросов образовался вокруг вывоза зерна с украинских портов и поставок на Украину российских удобрений, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По его словам, все эти темы еще прорабатываются.

«Сложный вопрос. Вы же знаете, калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна — сложный клубок вопросов, которые сейчас рассматриваются», — сказал замглавы МИД РФ в комментарии РИА Новости.

Панкин добавил, что указанные проблемы обсуждаются с российского стороной, а не в рамках Организации Объединенных Наций.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая бывший депутат Рады Илья Кива написал о том, что президент Украины Владимир Зеленский вывозит в Польшу украинский государственный резерв зерна.

16 мая издание The Wall Street Journal распространило информацию о том, что генсек ООН Антониу Гутерреш призвал власти России не препятствовать экспорту украинского зерна из портов в Черном море. Глава организации пообещал, что если Москва выполнит это условие, то он будет содействовать в вопросе смягчения санкций, наложенных на российские и белорусские удобрения. Сопровождать суда с зерном, а также искать и обезвреживать морские мины, вызвалась Турция.