Токио, 18 мая, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Новые провокации со стороны Северной Кореи, включая испытание ядерного вооружения, допустило правительство Японии. Об этом 18 мая сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в ходе регулярной пресс-конференции.

Kantei.go.jp Хирокадзу Мацуно

Допустив возможность провокационных действий со стороны КНДР, Мацуно ушёл от ответа на вопрос, есть ли у Японии конкретные сведения о возможных сроках проведения ядерного испытания Северной Кореей. Генеральный секретарь правительства Японии пояснил, что сбор и анализ информации, связанной с деятельностью КНДР, на постоянной основе не производится.

Мацуно уточнил, что Токио будет продолжать тесное сотрудничество с Вашингтоном и Сеулом с целью полной денуклеаризации КНДР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Южной Кореи Пак Джином. В разговоре обе стороны подтвердили стремление достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова и осудили недавние запуски баллистических ракет Северной Кореей. По мнению Белого дома, КНДР может уже в мае осуществить ядерное испытание.