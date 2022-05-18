Ульяновск, 18 мая, 2022, 06:40 — ИА Регнум. В Ульяновской области задержаны двое жителей, которых подозревают в разбойном нападении на таксиста. Об этом сообщает УМВД по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

Преступление было совершено в ночь с 12 на 13 мая. Со слов таксиста, он получил заказ в Железнодорожном районе Ульяновска от двух мужчин, которых довёз до Цильнинского района, и где пассажиры напали на него, угрожая ножом. У потерпевшего забрали 3 тыс. рублей и сотовый телефон.

В совершении преступления подозревают двух ранее судимых мужчин, которых задержали спустя несколько часов после происшествия. В УМВД отмечают, что на тот момент они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция завела уголовное дело, предусмотренное ст. 162 УК РФ («Разбой»). Подозреваемые арестованы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая 2022 года в Ульяновске напали на кондуктора трамвая. В совершении преступления подозревают безбилетного пассажира, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Фигурант уголовного дела уже имеет судимость.

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