Абакан, , 06:36 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 12 случаев COVID-19, выздоровел 31 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона, ссылаясь на данные оперштаба.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Четыре новых носителя коронавируса выявлено в Абакане, три — в Аскизском районе, по два — в Черногорске и Боградском районе, один – в Усть-Абаканском районе.

Всего с начала 2022 года в Хакасии выявлено 33 873 случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в регионе было подтверждено семь случаев заражения, выздоровели 18 человек.

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