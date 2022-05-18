Петропавловск-Камчатский, 18 мая, 2022, 06:34 — ИА Регнум. На Камчатке утром 18 мая в очередной раз поступили сообщения от неизвестных о заложенных взрывных устройствах в зданиях школ и об отравлении водопровода.

Rafael Mizrahi Бомба

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В пресс-службе КГУП «Камчатский водоканал» заверили, что нанести вред источникам питьевой воды на Камчатке невозможно.

«Специалисты лабораторий предприятия регулярно осуществляют контроль за качеством воды, по результатам анализа вся вода, поступающая камчатским потребителям, соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим нормам», — уточнили в «Камчатском водоканале».

Также утром 18 мая в очередной раз поступили сообщения о минировании школ Петропавловска-Камчатского. Всех детей и персонал учебных заведений эвакуировали. Спецслужбы обследовали здания на наличие взрывных устройств. Сообщение о минировании школ поступило на Камчатке уже в 26-й раз с начала 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, анонимные сообщения о минировании поступили 17 мая в учебные заведения и некоторые ведомства в Волгограде.