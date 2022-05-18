Москва, 18 мая, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Министерство обороны России двумя исками, поданными в арбитраж Москвы, потребовало взыскать с головной организации по проектированию специальных объектов и объектов космической тематики — АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства» более 130 млн рублей. Иски пока не приняты к производству и даты слушаний не назначены, передаёт ИА REGNUM.

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Оба иска были поданы 13 мая 2021 года. Сумма претензий по первому — 120 209 938,74 рубля, по второму — 10 472 350,32 рубля.

Напомним, также в конце июня 2022 года арбитраж рассмотрит претензии министерства к АО «Центр судоремонта «Звёздочка». Сумма требований превышает 116 млн рублей.