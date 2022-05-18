Ульяновск, , 06:28 — REGNUM В Ульяновской области незначительно выросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Количество лабораторных исследований на SARS-CoV-2 в Ульяновской области достигло 2 075 323. Всего сделано 2 000 306 обследований жителей региона.

По сведениям ведомства, 17 мая в регионе официально выявлен 41 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, что 15 и 16 мая в Ульяновской области лабораторно подтверждено по 40 случаев заражения коронавирусом, 14 мая официально выявлено 39 носителей инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области выявлено 202 415 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 196 743 человека, умерли 4672 ковидных больных.

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