Каракас, 18 мая, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Венесуэла подтверждает возобновление операций для американских и европейских нефтяных компаний на территории республики, заявила вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес на своей странице в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

«Боливарианское правительство Венесуэлы подтверждает сведения о том, что США разрешили европейским и американским нефтяным компаниям возобновить работу в Венесуэле», — заявила она.

Родригес добавила, что Каракас рассчитывает на полное снятие американских санкций с Венесуэлы в будущем. По ее словам, это лишь первый шаг на пути к диалогу.

Ранее американские СМИ заявили, что Соединенные Штаты разрешили нефтяным компаниям вновь вести деятельность на территории Венесуэлы. Напомним, в 2019 году экс-президент США Дональд Трамп разорвал отношения с Боливарианской республикой и наложил ряд санкций на нефтяную отрасль страны.