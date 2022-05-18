Владивосток, 18 мая, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Во Владивостоке пойдёт по суд местный житель, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

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В период с марта 2019 года по январь 2020 года обвиняемый, находясь в одном из СИЗО, звонил на случайные абонентские номера стационарных и мобильных телефонов граждан, убеждал их в необходимости передать деньги в счет возмещения ущерба якобы причиненного родственниками потерпевших. К совершению преступлений он привлек пятерых подельников.

В результате преступной деятельности ОПГ 35 потерпевших лишились более 2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Владивостока.

Расследование уголовных дел в отношении остальных соучастников мошенничества продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске пойдут под суд трое местных жителей, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.