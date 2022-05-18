Элиста, 18 мая, 2022, 06:22 — ИА Регнум. В Калмыкии объявлено штормовое предупреждение на ближайшие дни в связи с ухудшением погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Дорога. Дождь

По данным Калмыцкого гидрометцентра, в течение суток с 18 по 20 мая местами в Калмыкии пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Ветер усилится до 20-25 метров в секунду.

Непогода может спровоцировать подтопления, порывы линий связи и электропередачи, падение деревьев и шатких конструкцией. Жителей республики призвали быть предельно внимательными и осторожными.