Берлин, , 06:21 — REGNUM Летом Германия может столкнуться с дефицитом пивных бутылок. Об этом со ссылкой на генерального директора Германского союза пивоваров Хольгера Айхеле 17 мая сообщает газета Bild.

Пиво Lentaregion.ru

Хольгер Айхеле «С дефицитом мы столкнёмся не позднее лета».

По его словам, основными причинами дефицита являются как резкий рост затрат на крайне энергоёмкое производство стеклянных бутылок, так и усугубившиеся проблемы с логистикой, вызванная «нехваткой водителей грузовиков».

Хольгер Айхеле «Те, у кого нет долгосрочных контрактов, в настоящее время вынуждены платить за новые стеклянные бутылки на 80% больше, чем год назад… Некоторым пивоварням грозит простаивание, скоро они могут остаться без бутылок».

Айхеле призвал любителей пива «не складывать пустые бутылки в подвал», а как можно быстрее возвращать их розничным торговцам.

Вице-президент союза пивоваров Берлин-Бранденбург Штефан Фриче отмечает, что нехватка бутылок в первую очередь затронет малые и средние пивоварни, что «угрожает разнообразию на немецком рынке пива».

Как сообщало ИА REGNUM, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Германия заплатит «немалую цену» при отказе от российской нефти.

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