Немецкие пивовары ожидают нехватки пивных бутылок
Берлин, 18 мая, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Летом Германия может столкнуться с дефицитом пивных бутылок. Об этом со ссылкой на генерального директора Германского союза пивоваров Хольгера Айхеле 17 мая сообщает газета Bild.
По его словам, основными причинами дефицита являются как резкий рост затрат на крайне энергоёмкое производство стеклянных бутылок, так и усугубившиеся проблемы с логистикой, вызванные «нехваткой водителей грузовиков».
Айхеле призвал любителей пива «не складывать пустые бутылки в подвал», а как можно быстрее возвращать их розничным торговцам.
Вице-президент союза пивоваров Берлин-Бранденбург Штефан Фриче отмечает, что нехватка бутылок в первую очередь затронет малые и средние пивоварни, что «угрожает разнообразию на немецком рынке пива».
Как сообщало ИА REGNUM, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Германия заплатит «немалую цену» при отказе от российской нефти.
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