Хабаровск, 18 мая, 2022, 06:02 — ИА Регнум. В Хабаровске 18 мая прошла ярмарка вакансий для вынужденных переселенцев с Украины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Поиск работы

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Участие в ярмарке приняли 43 работодателя из разных районов, а также Еврейской автономной области. Безработным предлагали трудоустройство в сферах строительства, медицины, добычи полезных ископаемых и других направлений.

«Привлекли очень большое количество работодателей — 43 организации, они заявили более 600 вакансий. Наша главная задача — помочь найти работу вынужденным переселенцам, которые приехали в Хабаровский край. При этом профориентационная работа с каждым ведется индивидуально не только в рамках ярмарки вакансий», — рассказала директор центра занятости населения Хабаровска Елена Даниленко.

Отмечается, что уже более 20 беженцев нашли работу.

Как сообщало ИА REGNUM, около 90 вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины нашли работу во Владимирской области.