Куала-Лумпур, , 06:01 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки выявили 1469 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на малайзийской территории достигло 4 481 278. Также за минувшие сутки в стране скончались еще трое пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии от осложнений COVID-19 умерли 35 623 человека.

Отмечается, что к 18 мая в стране уже выздоровели и выписались из медучреждений 4 415 146 человек. В настоящее время в Малайзии числится 30 509 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 36 пациентов помещены в отделения интенсивной терапии, из них 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.