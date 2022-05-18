Салехард, , 05:54 — REGNUM На Ямале подтвердить исполнение предписаний Госстройнадзора профильные организации отныне могут с использованием видеофиксации. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Строительство City-yaroslavl.ru

Новая мера позволит подрядчикам более оперативно устранять замечания на стройплощадках округа, считают в ведомстве. Ранее исполнение предписаний Госстройнадзора было возможно лишь с проведением выездных проверок непосредственно на строительные площадки.

«На Ямале сейчас под надзором находится около 500 строящихся объектов. Чтобы помочь строительным компаниям, мы разработали специальную методику для видеофиксации устранения предписаний. При верном использовании для подрядной организации возможна оптимизация затрат своего времени», — отметила исполняющая обязанности руководителя службы государственного строительного надзора ЯНАО Евгения Таран.